الأزمة المالية تعصف من جديد بالكرة الكربلائية

2023-09-25 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي كربلاء الرياضي أحمد هدام، أن كرة العميد تمر بوضع حرج نتيجة ارتفاع عقود اللاعبين .وقال هدام لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الاثنين إن" ‏نادي كربلاء قدم في الموسم السابق نتائج طيبة على ضوء الدعم المادي المقدم من قبل المحافظ والمستثمرين والذي تمكن من خلاله إجراء مجموعة من التعاقدات والاستقطابات المحلية والخارجية ".وأضاف هدام، أن" عقود اللاعبين ارتفعت هذا الموسم الى الضعف بسبب إقامة دوري المحترفين ، الأمر الذي القى بظلاله على الأندية الأهلية التي تفتقر للدعم الحكومي".وأشار هدام الى أن" وضع نادي كربلاء حرج جداً ويواجه صعوبة في توفير متطلبات المشاركة في دوري المحترفين، وننتظر دعم الحكومة المحلية ودولة رئيس الوزراء للبقاء في دوري الأضواء ومواكبة بقية الأندية".