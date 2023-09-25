مسعود بارزاني يؤكد على علاقات الصداقة بين كوردستان وبريطانيا

2023-09-25 14:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، القنصل العام البريطاني في اربيل روزي كيف.

وفي اجتماع جمعهما، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عبرت القنصل العام البريطاني في اربيل التي زارت بارزاني بمناسبة انتهاء مهامها، عن سعادتها بالعمل في اقليم كوردستان.

من جانبه هنأها بارزاني وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

وأكد الجانبان على علاقات الصداقة، وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا .