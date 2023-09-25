2023-09-25 15:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

تستمر الحوادث المرورية "المميتة" بحصد الارواح، في ظل غياب الاجراءات الحقيقة للقضاء على المسببات، واستمرار البعض بتجاهل اجراءات الامن والسلامة، في حين سجلت الجهات المعنية ارقامًا قياسية لتلك الحوادث، أما في محافظة ديالى وبحصيلة "مرعبة" تم تسجيل 15 اصابة بثلاثة حوادث سير خلال ساعة واحدة.

خلال 60 دقيقة

ويؤكد مصدر طبي في ديالى، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، اصابة 15 مدنيا في 3 حوادث سير خلال اقل من ساعة في المحافظة.

ويقول المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن" 3 حوادث سير وقعت على طرق رئيسة قرب بعقوبة خلال اقل من ساعة، اسفرت عن اصابة 15 مدنيا بينهم 4 حالات حرجة ".

ويضيف، أن" اغلب المصابين تم نقلهم الى ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج وسط حالة استنفار من قبل الكوادر الطبية لمعالجتهم".

المعدل اليومي

من جانبه اكد الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، ارتفاع معدلات الحوادث من 10 – 15% في المحافظة.

وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن "حوادث السير باتت ابرز عوامل الضغط على ردهات الطوارئ في عموم مستشفيات ديالى خاصة مع ارتفاع وتيرة الحوادث بمعدلات تتراوح من 10-15% خلال 2023 قياسا بالاعوام الماضية"، لافتا الى أن "معدل الاصابات اليومي وصل الى 9".

ويشير الى أن" ابرز اسباب الحوادث هي استخدام الهواتف اثناء القيادة، ما يؤدي الى قلة الانتباه ومن ثم حصول الحوادث المميتة".

احصائية رسمية

وفي (14 آذار 2023)، كشفت وزارة التخطيط العراقية عن أرقام جديدة مرتفعة لضحايا الحوادث المرورية في عموم مدن البلاد، مؤكدة تسجيل أكثر من 11 ألف حادث أودت بحياة 3021 شخصا خلال العام الماضي 2022.

ووفقا لبيان صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، فقد تم تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً خلال 2022، بارتفاع بلغ 8% مقارنة بعام 2021، مشيرة إلى أنها أودت بحياة 3021 شخصاً.

وأضاف البيان أن "من بين الحوادث، 3079 حادثاً مميتاً بنسبة 26.7%، و8444 حادثاً غير مميت بنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021، بارتفاع بلغت نسبته 8.1%".

وأوضح أن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%)، وسُجّل ارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%)، عن سنة 2021".

وأشار إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث "بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 (الوفيات) (2828) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريحا".

وأشار البيان أيضا إلى أن حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادثا بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب (1098) حادثا بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حوادث بنسبة (1.8%)".

وبيّن أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

المصدر: بغداد اليوم + وكالات