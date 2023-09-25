الاستخبارات العسكرية تطيح بـ9 متهمين بالإرهاب في الأنبار ونينوى

2023-09-25 15:50:07 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بتسعة متهمين بالإرهاب ينتمون الى عصابات داعش الارهابية في الأنبار ونينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، أسفرت عن إلقاء القبض على 9 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرمادي والموصل والذين كانوا يعملون بصفة عناصر في عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أنه "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".