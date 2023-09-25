الإطاحة بتسعة دواعش في الأنبار ونينوى

2023-09-25 15:50:20 - المصدر: الفرات نيوز

{أمنية: الفرات نيوز} أطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية ، بتسعة متهمين بالإرهاب ينتمون الى عصابات داعش الارهابية في محافظتي الأنبار ونينوى.

بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، اسفرت عن القاء القبض على ( ٩ ) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الرمادي والموصل والذين كانوا يعملون بصفة عناصر في عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً.