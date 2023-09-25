مقتل "البلوكر" نور بي أم في منطقة المنصور ببغداد (صورة)

2023-09-25 15:50:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، بمقتل البلوكر الملقب "نور بي ام " بهجوم مسلح في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصًا مسلحا يستقل دراجة نارية، اطلق الرصاص الحي على البلوكر (نور بي ام)، من سلاح نوع مسدس في منطقة الداودي بالمنصور".

واشار الى "اصابة البلوكر بثلاث رصاصات في منطقة الرقبة والبطن، ما ادى الى وفاته على الفور"، مبينا أن "الجهات الامنية فتحت تحقيقا فوريا بالحادث".

المصدر: بغداد اليوم