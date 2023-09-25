2023-09-25 16:10:03 - المصدر: وكالة وطن

خلية الإعلام الأمني ================ بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذَ أبطالُ جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات اسايش اقليم كوردستان عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (ابو بخاري) في محافظة كركوك. وجاءت هذه العملية استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد […]