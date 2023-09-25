2023-09-25 18:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

محافظ بغداد يعلن المباشرة بمد شبكة الماء لمنطقة الحرس في الحسينية أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، المباشرة بمد شبكة الماء إلى منطقة الحرس في الحسينية بقضاء الزهور.وقال السيد المحافظ في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، “إن الملاكات الفنية لمديرية ماء محافظة بغداد، باشرت وبشكل فعلي بمد شبكة ماء لمقاطعة منطقة الحرس […]

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