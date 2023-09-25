2023-09-25 18:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، احمد الموسوي، اليوم الاثنين، ايقاف هيئة الحماية الاجتماعية اجراءات استرداد المبالغ المتجاوز عليها بذمة أسر الشهداء حسب ما جاء بقانون الموازنة.واوضح الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “ايقاف الاسترداد نُفذ ابتداءً من 2023/9/1 ، وستقوم الهيئة بجمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الاجراءات القانونية، والموافقات […]

ظهرت المقالة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية يعلن إطفاء الديون المترتبة بذمة أسر الشهداء أولاً على ايرث نيوز.