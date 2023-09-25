العمل تعلن إطفاء الديون المترتبة بذمة أسر الشهداء

2023-09-25 18:31:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد الموسوي، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023) إطفاء الديون المترتبة بذمة أسر الشهداء" مشيرا الى "إضافة (5) درجات لأبناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية للمنافسة على مقاعد المنحة الدراسية المجانية".

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" عن الموسوي قوله انه "ايقاف هيئة الحماية الاجتماعية اجراءات استرداد المبالغ المتجاوز عليها بذمة أسر الشهداء حسب ما جاء بقانون الموازنة".

وأوضح ، ان "إيقاف الاسترداد نُفذ ابتداءً من 2023/9/1، وستقوم الهيئة بجمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الاجراءات القانونية، والموافقات الرسمية بإطفائها".

كما أعلن الموسوي عن "إضافة (5) درجات على المعدل لأبناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية من خريجي الدراسة الاعدادية الفرع العلمي للمنافسة على مقاعد المنحة الدراسية المجانية للكليات الاهلية الطبية (الطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة)".

وبين الموسوي، ان "الدرجات الخمس ستمنح لكل طالب حصل على معدل (93%) فما فوق للمنافسة على مقاعد المنحة الدراسية المجانية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن دعم الهيئة المستمر لمستفيديها من الشرائح الفقيرة، والمتعففة.

واشار الى، ان "الهيئة اكملت اجراءات نقل البيانات الى وزارة التعليم العالي، لغرض صرف المنحة الدراسية للطلبة ابتداءً من العام الدراسي (2023-2024)، التي ستكون (100) ألف دينار لطلبة الكليات، و(150) ألف دينار لطلبة الدراسات العليا".

وأضاف، أن "الهيئة أعلنت في وقت سابق تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الكليات الدراسات المسائية بنسبة (50%)".

المصدر: بغداد اليوم