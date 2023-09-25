2023-09-25 18:31:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأ العديد من العراقيين يلحظون تزايد الامراض خلال الفترة القليلة الماضية ولاسيما الامراض التنفسية، وسط المخاوف المستمرة من دخول موجة جديدة لكورونا مع ظهور المتحور الجديد عالميًا "ايرس"، غير ان الصحة مازالت تؤكد عدم تسجيل العراق اصابات بهذا المتحور بعد.

وقال الاخصائي بالامراض الانتقالية لقمان البياتي، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تقلبات الجو مع حلول أيلول وتشرين الأول من الامور التي اعتدناها لانه الحد الفاصل بين الصيف والخريف ويحصل خلالهما تغير واضح في درجات الحرارة ما يؤدي الى بروز نزلات الإنفلونزا يقابلها تسجيل امراض الكوليرا".

واضاف، ان "امراض الاجهزة التنفسية تتصاعد بنسبة متفاوتة لكن الامر في العموم ضمن نطاق السيطرة ولاقلق حيالها"، لافتا الى ان "جميع الامراض التي تبرز في هذه الاجواء معروفة ولكن تبقى مدى التغيرات المفاجئة هي المعيار الذي يحدد حجم الاصابات".

واشار الى ان "يجب الاشارة الى ان متحول كورونا موجود وسجلت مؤخرا اصابات خفيفة لكن تبقى نزلات الانفلونزا هي الاغلب في التقلبات المناخية".

وفي وقت سابق، اكد مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير ان "حالات الاصابة بالانفلاونزا طبيعية وتحصل بهذا الوقت في كل عام"، موضحا انه "لا يوجد اي تمييز بين كورونا والانفلاونزا والأمر يتم فقط عبر التحاليل".

المصدر: بغداد اليوم