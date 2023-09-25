منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي زامبيا والجزائر

2023-09-25 18:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لخوض معسكر تدريبي، خلال الفترة من 9 ولغاية 17 أكتوبر 2023، في الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، يومي 12 و16 من شهر أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، وذلك في إطار برنامج التحضيرات لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، في كوت ديفوار، خلال يناير 2023.

وفي ما يلي قائمة المحترفين الأولية لمنتخب مصر:





محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)





محمد النني (أرسنال الإنجليزي)





محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي)





طارق حامد (ضمك السعودي)





أحمد حسن كوكا ( بنديك سبور التركي)





مصطفي محمد (نانت الفرنسي)





عمر مرموش (آينتراخت فرانفكورت الألماني)





حمدي فتحي (الوكرة القطري)





محمد شريف (الخليج السعودي)





سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي)





أحمد حمدي (إمباكت مونتريال الأمريكي).

المصدر: روسيا اليوم