حكيمي مهدد بالإيقاف

2023-09-25 18:45:07 - المصدر: واع

متابعة- واعبات أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، مهددا بعقوبة انضباطية عقب الفوز على مارسيليا (4-0) على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة من الدوري.وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن حكيمي وراندال كولو مواني وعثمان ديمبلي وليفين كورزاوا، يواجهون الإيقاف بسبب هتافات عدائية ومسيئة ضد أولمبيك مارسيليا.وأضافت،" هناك مقاطع مصورة بالفيديو لحكيمي وزملائه، وهم يرددون هتاف جماهير باريس (اللعنة على مارسيليا وأمهاتكم)"، احتفالا بالفوز على الغريم التقليدي".وأوضحت، أن" رابطة الدوري الفرنسي ستحقق في الواقعة، وإذا ثبتت الإدانة، فقد يتعرض اللاعبون المعنيون لعقوبات، بما في ذلك إمكانية الإيقاف".ولفتت، إلى أن" النيجيري تاي تايوو مدافع مارسيليا السابق، تعرض للإيقاف مباراة واحدة في عام 2011 بسبب هتاف مماثل ضد بي إس جي".يذكر أن حكيمي صاحب الــ24 عاما سجل الهدف الأول في مارسيليا، وتسبب في الثاني، الذي سجله راندال كولو مواني.