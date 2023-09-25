2023-09-25 18:50:14 - المصدر: الفرات نيوز

يوضح المجلس ان البعض يروج لفديو لقاء المتهم المحكوم بالاعدام ابراهيم بديوي على انه المتهم المفرج عنه عبدالله السبعاوي بقصد تضليل الراي العام، اذا ان المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وان حكم عليه بالاعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري اما المتهم عبدالله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفديو فقد اصدرت المحكمة قرار بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة والدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز علما ان محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها ان المتهم عبدالله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في احدى الدول العربية وهذا ما ابدته سفارة العراق في تلك الدولة.