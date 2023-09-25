2023-09-25 18:51:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين (25 ايلول 2023)، اخماد حريق اندلع ببناية تجارية متخذة لبيع المواد والأدوات الإنشائية في محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرقها أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية متخذ لتجارة وخزن المواد، والأدوات الإنشائية في مركز محافظة بابل عصر اليوم الإثنين".

واشارت الى ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسطها وأحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".