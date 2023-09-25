سلة الغذاء الوحيدة وأوضاع نازحي دهوك "تشعل" إصرار دخيل على استجواب وزيرة الهجرة

2023-09-25 20:45:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت النائبة فيان دخيل، اليوم الاثنين، معاناة النازحين في محافظة دهوك من أوضاع معيشية "مزرية"، وفيما بينت أن النازحين تسلموا فقط سلة او سلتين غذائيتين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، اكدت ان هذه الملفات تستدعي استكمال سعيها لاستجواب الوزيرة ايفان فائق جبرو.

وقالت النائبة فيان دخيل في مؤتمر صحفي عقدته واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انها "زارت بعض مخيمات النازحين في دهوك واطلعت على أوضاع النازحين في هذه المخيمات".

وأضافت أنه "بعد 9 سنوات فإن النازحين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وصعبة جدا وذلك بسبب الفساد الموجود في وزارة الهجرة والمهجرين خصوصا ما يتعلق بالسلة الغذائية، إذ تم توزيع سلة غذائية واحدة على النازحين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في بعض المخيمات، وفي بعضها سلتين فقط، كما تم توزيع سلة صحية ومنزلية واحدة".

وبينت دخيل ان النازحين استلموا سلة غذائية واحدة رغم التخصيصات المالية المتوافرة لوزارة الهجرة والمهجرين"، لافتة الى ان "هذا الموضوع كبير وفيه سرقات كبيرة ونحن ماضون في فتح هذه الملفات حتى نستكمل استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين على الكثير من الملفات في الوزارة".

وكانت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل أعلنت، في 14 آب 2023، عزمها استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جبرو، بسبب "ملفات فساد" في الوزارة.

وكانت النائبة الإيزيدية، المنضوية ضمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، اتهمت في 14 أيار/ مايو 2023، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو باتخاذ إجراء تعسفي ومحاولة الابتزاز "الرخيص"، وذلك في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة ومجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان، مبينة أن الوزيرة اوقفت تحديثات صرف المنح المالية للنازحين.