إصابة 4 عناصر من مكافحة الإرهاب بانقلاب عجلتهم بين ديالى وصلاح الدين

2023-09-25 20:55:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023)، بإصابة أربعة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب، بانقلاب مركبتهم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مركبة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب أنقلبت أثناء واجب أمني في منطقة العيثة بين ديالى وصلاح الدين، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة من عناصرها".

وأشار المصدر الى "نقل الجرحى الى مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".





المصدر: بغداد اليوم