2023-09-25 21:20:22 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، عن اعتقال قياديا بتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا. قالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت. ونقلت رويترز عن القيادة “تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، […]

ظهرت المقالة اعتقال قيادي كبير في داعش بسوريا في عملية إنزال أميركية أولاً على ايرث نيوز.