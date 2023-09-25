كان يملكها ابن عمه لاهور جنكي.. بافل طالباني يطلق قناة تلفزيونية باسم "قناة الثامنة"

2023-09-25 21:58:45 - المصدر: قناة الثامنة

أطلق رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قناة تلفزيونية جديدة باسم "قناة الثامنة"، وتحمل التاريخ الذي عزل فيه منافسه لاهور شيخ جنكي في 8 تموز 2022.

والقناة في الأصل كانت مشروعاً لابن عمه لاهور شيخ جنكي الذي اقصي من الحزب بأمر من بافل طالباني. وكانت القناة تحمل اسم (أي بلس) قبل أن تغير اسمها الى "قناة الثامنة"، ولا تزال في فترة تجريبية ويقتصر بثها على قمر نايل سات على شعار القناة المكتوب بالانكليزي.

وللقناة منصات رقمية وقد كتب في حقل تعريفها بأنها ستكون "مؤسسة إعلامية مستقلة تقدم أخبارا موثوقة ومعلومات دقيقة للمشاهدين في العراق والمنطقة والعالم".

وستقدم قناة الثامنة برامجها باللغتين الكردية والعربية، كما تبث عبر الإنترنت.

وتقول القناة إنها ستلعب دورا مهما في تعزيز الحرية الإعلامية والتعددية في العراق.

وقناة الثامنة "ليست طريقا للحصول على المعلومة فحسب، بل هي أيضا قوة للتغيير"، حسبما جاء في تعريفها.