الأعرجي لنائب السفير الكويتي: العراق يحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا

2023-09-25 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لنائب السفير الكويتي فهد الفضلي، اليوم الاثنين، أن العراق يحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا.وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" ناقشنا مع نائب السفير الكويتي فهد الفضلي، تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مبينا، أن" العراق يحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلاً".وأكد الأعرجي لنائب السفير، أن" اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الشقيقة الكويت"، مشيرا، إلى أن" التفاهم والحوار هو السبيل لحل جميع القضايا، وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة".