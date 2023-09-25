2023-09-25 22:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت شركة سامسونغ رسميًا عن هاتفيها الجديدين ضمن الفئة الاقتصادية GaLaxy Ao5 وA05s، حيث يأتيان مع تحسينات في التصميم والأداء وسرعة الشحن مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 وحول مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05، فإنه يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع PLS LCD بدقة +HD، ويعمل بمعالج ميدياتيك هيليو G85. […]

ظهرت المقالة سامسونغ تكشف عن هاتفي A05 وA05s للفئة الاقتصادية.. المواصفات والقدرات أولاً على ايرث نيوز.