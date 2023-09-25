2023-09-25 22:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن تحالف “نبني”، اليوم الاثنين، بأن الأسبوع المقبل سيكون موعداً لإعلان انطلاقه رسمياً، فيما قرر انتخاب رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي متحدثاً رسمياً باسمه. وذكر بيان للتحالف، تلقته وكالة إيرث نيوز أن “تحالف “نبني” عقد اليوم، إجتماعه بمكتب رئيسه هادي العامري في العاصمة بغداد وبحضور جميع ممثلي الكيانات المنضوية في التحالف”. وأضاف البيان، أن […]

ظهرت المقالة تحالف “نبني” يجتمع برئاسة العامري ويحدد موعداً لأعلان إنطلاقه رسمياً أولاً على ايرث نيوز.