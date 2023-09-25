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وزير التربية يصادق على ملحق الدرجات الوظيفية لعدد من مديريات بغداد

وزير التربية يصادق على ملحق الدرجات الوظيفية لعدد من مديريات بغداد
وزير التربية يصادق على ملحق الدرجات الوظيفية لعدد من مديريات بغداد
2023-09-25 22:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق وزير التربية، اليوم الاثنين، على ملحق الدرجات الوظيفية البالغ عددها (703). وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز: “بعد إستحصال موافقة وزارة المالية وحسب الضوابط الواردة إليها من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025) صادق وزير التربية على ملحق الدرجات الوظيفية البالغ عددها (703) درجات”. وأضافت، أن “الوظائف بعنوان محاضر لسنة 2020 في […]

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