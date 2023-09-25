2023-09-25 22:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق وزير التربية، اليوم الاثنين، على ملحق الدرجات الوظيفية البالغ عددها (703). وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز: “بعد إستحصال موافقة وزارة المالية وحسب الضوابط الواردة إليها من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025) صادق وزير التربية على ملحق الدرجات الوظيفية البالغ عددها (703) درجات”. وأضافت، أن “الوظائف بعنوان محاضر لسنة 2020 في […]

ظهرت المقالة وزير التربية يصادق على ملحق الدرجات الوظيفية لعدد من مديريات بغداد أولاً على ايرث نيوز.