2023-09-25 22:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي اليوم الاثنين، مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري قانون الضمان الاجتماعي وآليات تنفيذه. وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة “إيرث نيوز”، ان وزيرها “بحث مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري عدداً من القضايا المتعلقة بقانون العمل النافذ وقانون الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ […]

ظهرت المقالة وزير العمل يلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ويؤكد: استقلال القضاء واحدة من اهم مقومات النظام الديمقراطي أولاً على ايرث نيوز.