2023-09-25 22:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، اليوم الاثنين (25 ايلول 2023)، ان نسبة الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، لكنها الأعلى في العاصمة بغداد بسبب الكثافة السكانية.

قال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نسب الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، خصوصاً ان غالبية تلك الجرائم تكون بدوافع مالية وبعضها لأسباب شخصية وعائلية، لكن تبقى بغداد هي الأعلى بنسب الجريمة المنظمة ما بين كل المحافظات، وهو بسبب الكثافة السكانية فيها، التي تختلف عن باقي المحافظات".

وبين ان "هناك تطور في أداء الفرق التحقيقية والجنائية، وهذا الامر اسهم بشكل كبير في كشف الكثير من الجرائم الغامضة، كما ان هذا التطور، اكيد له منفعة في تراجع الجرائم المنظمة، لكن تبقى هذه الجرائم مرتبطة بالدرجة الأساس بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه بعض المواطنين".

وجاء العراق بالمرتبة الثامنة بنسبة الجريمة على المستوى العربي، بحسب موقع نامبيو.

وسبق ان أكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، وجود تطور كبير في عمل تحقيقات قوات الشرطة بما يتعلق بقضايا القتل الغامضة، فهناك كشف للكثير من الجرائم الغامضة وبوقت قياسي جداً، وهذا ما يؤكد تطور قدرة الأجهزة الجنائية والتحقيقية واعتماد أساليب حديثة ومتطورة في عمليات التحقيق والبحث، ولاسيما انتشار كاميرات المراقبة التي كان لها دور كبير في كشف الجرائم.





المصدر: بغداد اليوم