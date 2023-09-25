القبض على محرر صكوك من دون رصيد في بغداد

2023-09-25 22:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023)، القبض على متهم بتحرير صكوك من دون رصيد في جانب الكرخ ببغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء الكرخ الثالث التابع الى مديرية شؤون افواج الطوارىء في قيادة شرطة الكرخ حول وجود متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بتحرير صكوك من دون رصيد".

وأضاف "تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة المعلومات وتدقيقها، وبالفعل تمكن فريق العمل من إلقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".





المصدر: بغداد اليوم