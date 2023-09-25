فيديو: لحظة مقتل البلوغر الشهير "نور بي أم"

2023-09-25 22:45:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصدت كاميرات المراقبة لاحدى المنازل في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد اليوم الاثنين (25 ايلول 2023)، لحظة مقتل البلوغر الشهير "نور بي ام" باطلاق النار عليه من مسافة قريبة من قبل صاحب دراجة لتوصيل الطعام.

واظهر مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، تربص صاحب الدراجة بنور بي ام، واختبائه خلف شجرة وانتظار الضحية قبل ان يقوم باطلاق النار عليه من مسافة قريبة قرب عجلة المجني عليه.

واقدم مسلح مجهول يستقل دراجة نارية لتوصيل الطعام على قتل البلوغر الشهر "نور بي ام" بثلاثة رصاصات في الرقبة والصدر كما افاد مصدر امني ظهر اليوم الاثنين.





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