انتصار للحكمة والفتح الرباطي في افتتاح بطولة الدوحة للسلة

2023-09-25 23:00:05 - المصدر: العربي الجديد

تغلب الحكمة بيروت اللبناني حامل اللقب، على مواطنه بيروت فيرست كلوب 68 - 65، في دورة الدوحة القطرية الدولية الثانية لكرة السلة، الاثنين، في المباراة التي أجريت بينهما على قاعة نادي الغرافة.

وجاءت تفاصيل الأشواط (22 - 12، 35 - 26، 55 - 45، 68 - 65)، حيث تقدم الحكمة بفارق مريح في معظم فترات المباراة، قبل أن يعود منافسه من بعيد في الدقائق الأخيرة، دون أن يتمكن من تحقيق الفوز.

وكان أفضل مسجل للفائز أليو ديارا 21 نقطة، وللخاسر ألفونسو روي 28 نقطة، وزميله كيني هيث لاعب نادي بيروت سابقاً 27 نقطة. وفي المجموعة ذاتها، فاز الفتح الرباطي المغربي على دجلة العراقي 92 – 79.

وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي، وبعدها يجري التنافس، من أجل الوصول إلى المواجهة النهائية.

كما ستلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مواجهتين، من أجل تحديد المراكز، في الوقت الذي يسمح لكل فريق مشارك بـ4 لاعبين أجانب في الكشف الرئيسي، ويشارك 3 منهم في كل مباراة (اثنان على أرض الملعب)، بحسب نظام البطولة.