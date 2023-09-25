مكتب السوداني ينفي ارتباط "مستشارة" لرئيس الوزراء بمخابرات صدام

2023-09-25 23:00:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ارتباط احد مستشاري الاخير بجهاز المخابرات في النظام السابق.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "منذ وقت تتكرر حملات إساءة في مواقع إعلامية بعيدة كل البعد عن المهنية، تستهدف فريق رئيس مجلس الوزراء وموظفي مكتبه، عبر بثّ معلومات كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، وكان آخر تلك الحملات ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأن السيدة رانيا حسين حنون، التي تعمل بصفة مستشارة رئيس مجلس الوزراء للإعلام الأجنبي، قد ورد اسمها في كتاب لجهاز مخابرات النظام السابق".

وأكد أن "هذا التقرير عارٍ عن الصحة، وأنّ الاسم الوارد في صورة الكتاب المتداولة، لا يمت بأي صلة للسيدة المستشارة التي تنتمي لأسرة مضحية ومعروفة للعراقيين، وعلى العكس مما تم نشره، إذ إن والدها الشهيد هو أحد ضحايا النظام المقبور، وثمة من الأدلة والوثائق في سجلات الدولة ما يثبت ذلك".

ودعا "جميع القنوات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر إزاء التعاطي مع المعلومات المغلوطة، ويحتفظ مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع الحقوق القانونية لملاحقة كل من ينشر الأكاذيب والمعلومات الملفقة بهدف الإساءة والتزييف والتشويه".

وعرض برنامج تلفزيوني على احدى القنوات الفضائية وثائق اشارت إلى أن رانيا حسن حانون مستشارة رئيس مجلس الوزراء العراقي لديها ارتباط بجهاز المخابرات في عهد حكم صدام حسين.