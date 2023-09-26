"أصاب ابنه بسلاح الدولة".. انتحار منتسب أمني جنوبي العراق

2023-09-26 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقدم عنصر أمني بمحافظة ذي قار اليوم الاثنين، على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاكل عائلية دفعت عنصراً امنياً في شرطة الافواج يسكن احد ضواحي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار إلى أصابة ابنه بسلاح الدولة نوع (مسدس)، ثم الانتحار رميا بالرصاص"، لافتا إلى أن "المجنى عليه يبلغ من العمر 37 عاماً، فيما ابنه المصاب يبلغ من العمر 14 عاماً فقط".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة العنصر الامني للطب العدلي، وابنه المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".