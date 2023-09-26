2023-09-26 00:11:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

وصفت صحيفة ذا كرايدل الأمريكية اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي بأنها "شديد"، من خلال حصر التعامل بالدينار ومنع تداول الدولار داخل البلاد، فيما أشارت الى ان هذه الإجراءات جاءت عقب تحذيرات أمريكية ضد البنك المركزي العراقي بفعل استمرار المخالفات.

وقالت الصحيفة بحسب تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية "تحذيرات" أطلقها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ضد البنك المركزي العراقي، معلنا استمرار ما وصفها بــ "المخالفات" السابقة التي فرضت على أساسها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، مهددا بتطبيق المزيد من العقوبات على مصارف أخرى.

الصحيفة أكدت أيضا، ان عمليات تهريب الدولار من داخل البلاد أدت بشكل مباشر الى "تقليل قيمة الدينار العراقي وتعريضه لتضخم كبير"، موضحة ان إجراءات البنك المركزي العراقي تأتي كخطوة أخرى لضمان استقرار الدينار العراقي خصوصا في المرحلة الحالية التي وصفتها الصحيفة بــ "الحساسة" نتيجة للضغوط الأمريكية على البنك المركزي.

يشار الى ان المصارف والبنوك العراقية تتعرض نسبة الثلث منها الان الى عقوبات أمريكية وحظر من التعامل بالدولار، الامر الذي تحاول السلطات العراقية تفادي توسعته لتأثيره السلبي الكبير على الاقتصاد العراقي، بحسب وصف الصحيفة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن يوم الأحد (24 أيلول 2023)، عن اصدار تعليمات جديدة خاصة ببيع الدولار، مشيرا الى انه يسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري".

ولفت الى، ان "السّنة المقبلة ستشهد حصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار".

المصدر: صحيفة ذا كرايدل الأمريكية