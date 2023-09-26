2023-09-26 00:15:07 - المصدر: واع

بغداد – واععقد الإطار التنسيقي، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث التطورات السياسية والمشاريع الخدمية.وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي- المستوى القيادي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي في مكتب السيد الحكيم و بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وناقش الاجتماع اخر التطورات السياسية والامنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على انجازها بوتيرة متصاعدة."وأضاف، أن "رئيس الوزراء اطلع الاطار التنسيقي عن زيارة العراق برئاسة دولته الى نيويورك" .وتابع، أنه "في الوقت الذي أعرب فيه الاجتماع على العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها، أكد الاطار التنسيقي التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة."وأشار إلى أن "الاجتماع عرض آخر استعدادات قوى الاطار التنسيقي لخوض الانتخابات داعيا المواطنين الى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم".