في اجتماع بحضور السوداني.. الاطار التنسيقي يؤكد التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية

2023-09-26 00:15:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد الإطار التنسيقي - الجامع للقوى الشيعية - المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية، التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي - المستوى القيادي - عقده في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على إنجازها بوتيرة متصاعدة.

وأطلعَ رئيس الوزراء، قادة الإطار التنسيقي، على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك. وشدد قادة الإطار، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها، مؤكداً في الوقت نفسه "التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة".

وعرض الاجتماع، آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي لخوض الانتخابات، داعياً المواطنين إلى مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم.

وكان مصدر مطلع، قد أبلغ بوقت سابق من اليوم، وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي (يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري) قد عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأخبر المصدر الوكالة، أن الإطار سيناقش مع السوداني زيارته إلى نيويورك وما دار خلالها، إضافة إلى أزمة اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.