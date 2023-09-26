مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي بحضور السوداني

2023-09-26 00:16:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد الاطار التنسيقي، على المستوى القيادي، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023) اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وناقش الاجتماع وفقاً لبيان للدائرة الاعلامية للإطار تلقته "بغداد اليوم"، "آخر التطورات السياسية والأمنية ومشاريع الخدمة الوطنية التي تعكف الحكومة على انجازها بوتيرة متصاعدة".

وأطلع السوداني "الإطار التنسيقي عن زيارة العراق برئاسته الى نيويورك" التي اقيم فيها الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الأطار "على العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها" مؤكدا "إلتزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة".

وعرض الاجتماع بحسب البيان "أخر استعدادات قوى الاطار التنسيقي لخوض الانتخابات" داعيا المواطنين الى "مشاركة واسعة لاستكمال المشاريع الخدمية في محافظاتهم".





المصدر: بغداد اليوم