وزيرة الاتصالات تتعهد لشركات الكابل الضوئي بتذليل العقبات التي تواجه عملهم

2023-09-26 00:30:35 - المصدر: ايرث نيوز

تعهدت وزيرة الاتصالات، اليوم الاثنين، لشركات الكابل الضوئي بتذليل العقبات التي تواجه عملهم. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (إيرث نيوز )، أن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري ألتقت اليوم، ادارات الشركات المنفذة لمشاريع الكابل الضوئي FTTH المتعاقدة مع وزارة الاتصالات وبحثت معهم سبل تذليل المشكلات والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها، بهدف زيادة نسب الإنجاز في […]

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