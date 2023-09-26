2023-09-26 01:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، أن العراق يهدف إلى الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي.وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير المالية طيف سامي محمد التقت بقسطنطين ليمتدوفسكي ، نائب رئيس البنك الاسيوي وتم خلال اللقاء التطرق الى الدخول في مشاريع مشتركة تخص القطاع العام والخاص في مجال الصناعة والنقل والطاقة" .وبينت الوزير، بحسب البيان، أنه "سيتم نقل رغبتهم بالدخول في مجال الاستثمار للبنى التحتية الى الحكومة العراقية وتزويدهم بالمشاريع التي يعتبرها العراق من الاولويات القصوى "، لافتا الى ان "العراق يهدف الى الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة ، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لأهميته بالنمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو وفرص العمل ".ومن الجدير بالذكر ، ان بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية ، من البنوك التنموية متعدد الاطراف يستثمر في البنى التحتية المستدامة والقطاعات الانتاجية الاخرى في دول آسيا بما في ذلك ( الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية وامدادات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة والتنمية الحضرية ).في غضون ذلك، ذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية طيف سامي محمد ، شاركت محافظ العراق في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ومدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في الاجتماع السنوي الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد يومي 25 سبتمبر / أيلول بمدينة شرم الشيخ ."وأضاف، أن " الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح اعمال الجلسة الافتتاحية و القت معاليها كلمة خلال المؤتمر الذي شارك فيه 106 دولة بضمنها العراق الذي يشارك للمرة الاولى"، واشارت الى ان "هذا الاجتماع له الأهمية القصوى للعراق بأعتباره الاجتماع الاول بعد الانضمام للبنك ، وايماناً بالدور الذي يؤديه البنك مع حاجة العراق الى تأهيل وتطوير بناه التحتية والذي يعتبر من الاسواق الواعدة خاصة في مجال الصناعة والنقل والطاقة ، وتم استكمال كافة الاجراءات التشريعية والقانونية ورفع علم العراق بين الدول الاعضاء ."واكدت خلال الاجتماع ، على "دور البنك في تعميق التعاون بين جميع الاطراف وتعزيز الاتصال بين آسيا ودول العالم وتحفيز الاستثمارات ، وتمويل مشاريع البنى التحتية في ظل الازمات المالية العالمية . وتضمن الاجتماع جدول اعمال التصويت على عدد من القرارات والمصادقة على التقرير السنوي لاعمال البنك الاسيوي لعام 2022".واوضحت ، ان "الاجتماع له اهمية كبيرة للمساهمة الفعالة لفتح آفاق جديدة للبنك مع الدول الاعضاء كونها بأمس الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة وإعادة الاعمار وجهود المناخ والاقتصاد الاخضر، مشيرة الى المشاريع التي بالامكان ان يمولها البنك والتي من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية ومن ضمنها العراق" .