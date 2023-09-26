2023-09-26 07:12:37 - المصدر: اتحاد الصناعات العراقي

تحت شعار (حلول فاعلة لديمومة صناعية) اقام اتحاد الصناعات العراقي بالتعاون مع شركة هاي تيك للطاقة و المعلوماتية و شركة هواوى العالمية مؤتمرا علميا و ذلك في يوم السبت الموافق 23/9/2023 على القاعة المركزية لاتحاد الصناعات في العاصمة بغداد . و قدم السيد عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي كلمة ترحيبية بالضيوف متمنيا النجاح للمؤتمر و تقديم الحلول لديمومة الصناعة في العراق و الاستفادة من البحوث و الحوارات ، بعدها افتتح السيد سالار صالح رئيس مجلس ادارة شركة هاي تيك و المهندس زياد العاني المدير التنفيذي للشركة المؤتمر و اشادا باهمية المؤتمر في خدمة المجالين الصناعي و الطاقة .

بعدها قدم العديد من الابحاث في مجال الطاقة و الطاقة البديلة و اخر التطورات في هذا المجال على الصعيد العالمي ، و تم خلال المؤتمر تقديم البحوث و الابتكارات العلمية في مجال الطاقة و الطاقة البديلة و الطاقة الحرجة ، كذلك تم جلسات نقاشية مع خبراء متميزين في مجال الصناعات و الطاقة الذكية ، وفر المؤتمر فرصة التواصل و تبادل الخبرات بين المشاركين من القطاع الصناعي و خبراء شركة هواوى العالمية المختصة بالطاقة الصناعية .

و من البحوث المهمة التي قدمت في المؤتمر بحث عن حلول الطاقة الحرجة و ما لها من تأثير على تطوير الاعمال و ازدهارها بافضل الكلف و كذلك بحث عن الطاقة الشمسية و اهميتها في ديمومة الصناعات .

و في نهاية المؤتمر تم توزيع هدايا تذكارية على السادة المشاركين .