2023-09-26 08:10:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون سلّم وزير العدل المصري عمر مروان قائمة بأسماء مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري ممن ثبت وجود في أراضي مصر.

وقالت تلك الوسائل، إن القاضي حنون بحث مع الوزير مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.

وأكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى.

وانعقد اللقاء أمس الأثنين في مقر وزارة العدل المصرية، وفقا لتلك الوسائل.