2023-09-26 09:50:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الثلاثاء، مدعوما بعوائد السندات الأميركية التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، في حين استمر تراجع الين ليظل في منطقة خطر التدخل. أدى مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعجز الميزانية الذي […]

ظهرت المقالة الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات أولاً على ايرث نيوز.