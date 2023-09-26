رئيس الوزراء: الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي

2023-09-26 09:50:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار.، فيما حدد موقفه من وجود التحالف الدولي. وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال، وتابعته ايرث نيوز، إن “الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، […]

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