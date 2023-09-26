ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في واربيل

2023-09-26 11:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 154400 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار، بينما بلغ الشراء 153500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 154100 دينار وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.