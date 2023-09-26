غاز الشمال يدعم صفوف فريقه الكروي بمحترف نيجيري

2023-09-26 11:30:08 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت إدارة نادي غاز الشمال الرياضي عن تعاقدها مع محترف نيجيري الجنسية لتمثيل فريقها الكروي في منافسات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم.للموسم المقبل (2023-2024).وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة نادينا تعاقدت مع المحترف النيجيري ( إيداف ) لتدعيم صفوف فريق كرة القدم استعداداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى،مؤكداً أن التعاقد جاء حسب رغبة المدرب لدعم وتعزيز خط الهجوم بالمحترفين".وأضاف أن "اللاعب سبق له أن مثل نادي كربلاء في الموسم الماضي، موضحاً أن لدى الملاك التدريبي للفريق صورة كاملة عن إمكانيات اللاعب النيجيري ومدى الاستفادة القصوى منه في دعم هجوم فريقنا قبل الدخول في منافسات الدوري".