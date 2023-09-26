2023-09-26 11:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء متأثرا بتراجع الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين أسهم القيمة للحصول على الحق في توزيعات الأرباح. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.11 بالمئة عند 32315.05 نقطة. وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في فيليب سكيوريتيز باليابان “ضعفت أسهم […]

ظهرت المقالة أسهم الرقائق تقود مؤشر نيكي الياباني للهبوط بأكثر من 1% أولاً على ايرث نيوز.