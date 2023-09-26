2023-09-26 11:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعليقا على ما أسماه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “الدعاية الروسية” قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسخرية إن هناك “احتمالا ضئيلا” ألا يكون ذلك الوصف دقيقا. وقد وصف رئيس الوزراء الكندي المنشورات بشأن دعوة أحد النازيين الأوكرانيين إلى البرلمان الكندي بـ “الدعاية الروسية”، فما كان من ماسك إلا أن رد بتغريدة في […]

ظهرت المقالة إيلون ماسك يدافع عن “الدعاية الروسية” أمام جاستن ترودو أولاً على ايرث نيوز.