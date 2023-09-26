النفط: الإيرادات النهائية لشهر اب تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار

2023-09-26 12:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النهائية لشهر آب تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الإيرادات النهائية المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(122) ألف و(679) برميلاً، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(997) مليوناً و (851) ألف دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(236) ألف و(963) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) ألفاً و(991) برميلاً، فيما كانت الصادرات الى الأردن (464) ألفاً و(725) برميلاً"، مشيرة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (84.787) دولاراً".

ولفتت الى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة".