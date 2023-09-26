أربيل: أم لخمسة أطفال.. مقتل ثلاثينية على يد زوجها بعد "انتشار" صورة لها

2023-09-26 13:05:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، بمقتل أمراة ثلاثينية (أم لخمسة اطفال) على يد زوجها في محافظة اربيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن رجلاً من قرية (بير داودي) التابعة الى محافظة أربيل، قام بقتل زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وتدعى (ب،ح)، خنقًا على خلفية انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي (تليغرام)".

واضاف أن "التحقيقات اشارت الى وقوع مشكلة بين الزوجين بسبب انتشار الصورة، وتدخلت الشرطة وقامت الاخيرة باصلاح ومعالجة الأمر بينهما، ولكن بعد عودتهما الى البيت قام الرجل بتنفيذ جريمته"، مبينا انه "الآن في قبضة القوات الأمنية".

واشار الى أن "الزوجة هي أم لخمسة أطفال، والزوج (عامل) ويعاني من مشاكل مادية".

المصدر: بغداد اليوم