سيطرة مفاجئة من "الفرقة الخاصة" لتفتيش العجلات المظللة في بغداد.. فيديو

2023-09-26 13:05:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، بأن قوة من الفرقة الخاصة التي تتبع رئاسة الوزراء نصبت سيطرة على طريق مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" القوة نصبت السيطرة بشكل مفاجئ صباح اليوم وباشرت بتوقيف العجلات المظللة وتفتيشها واستثناء باقي العجلات من التفتيش، فيما رجح وجود عمليات لألقاء القبض على مسؤوليين خلال هذه الممارسة الأمنية.

وحصلت "بغداد اليوم" على فيديو مصّور يظهر قيام القوة التابعة للفرقة الخاصة بعملية تفتيش العجلات المظللة على طريق مطار بغداد الدولي".





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