2023-09-26 13:05:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أقرت محافظة ديالى الخطة الزراعية لموسم الشتاء ، فيما منحت الاولوية للزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار، مشيرة الى مدى تأثير الجفاف على الاراضي الزراعية.

واشارت وثيقة صادرة من مديرية زراعة ديالى بتاريخ (31/7/2023)، وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى "ارقام الخطة الزراعية المقترحة لدائرة زراعة ديالى للموسم الشتوي والتي تظهر مدى تاثير الجفاف على اكثر من 20 مقاطعة زراعية من خلال انحسار حجم الاراضي التي تسقي بالانهر والجداول الى ما دون 74 الف دونم بعدما كانت تصل الى 400 الاف دونم في المواسم السابقة".

فيما اعطت "الاولوية للزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار بمساحة تزيد عن 94 الف دونم لاول مرة بعد 2003 "، مبينة ان "الابار شكلت المرتبة الثالثة في حجم الاراضي المشمولة والتي تصل الى اكثر من 56 الف دونم، مع الاشارة الى ان اجمالي الاراضي المشمولة على مستوى ديالى تصل الى اكثر من 158 الف دونم فيما كان معدل بقية المواسم تزيد عن نصف مليون دونم".