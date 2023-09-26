2023-09-26 13:10:26 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وكالة رويترز، بأن السلطات الأمريكية ذات العلاقة، قررت تأجيل خروج سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) للوجبات السريعة من روسيا. ووفقا للوكالة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتأجيل خروج مالك العلامة التجارية KFC Yum! من السوق الروسية بسبب ضرورة القيام بتسديدات مالية في الميزانية الروسية. وقال سيرغي ليفين، رئيس الدائرة القانونية […]

ظهرت المقالة السلطات الأمريكية تؤجل خروج مطاعم كنتاكي من روسيا أولاً على ايرث نيوز.