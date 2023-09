2023-09-26 13:30:05 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شارك نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين حسين يرافقه مدير دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور هيمان تحسين في ورشة العمل التي أقيمت في فندق الرشيد لمناقشة مسودة إطار العمل بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في مجال التنمية المستدامة التي أقامتها وزارة التخطيط/ دائرة التعاون الدولي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق. وتطرقت الورشة

The post مفوضية الانتخابات تشارك في ورشة عمل حول اطار التعاون بين الامم المتحدة والحكومة العراقية appeared first on IHEC Website.